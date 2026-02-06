La historia de la Selección Mexicana en Copas del Mundo, aunque no ha sido exitosa en términos de trofeos, si ha sido memorable por algunos partidos icónicos que ha protagonizado el Tri.

Desde su debut en Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, México ha disputado 17 Copas del Mundo, y ha alcanzado los cuartos de final en dos ocasiones, en 1970 y en 1986, ambas de local.

Aquí te presentamos los cinco mejores, o más memorables duelos de la Selección Nacional en la máxima fiesta de futbol internacional.

Luis Hernández celebra uno de sus goles en el Mundial de Francia 1998. FOTO: FIFA.com

Los mejores partidos de México en Mundiales

México 1-0 Alemania (Rusia 2018): El gol del Chucky Lozano sorprendió a más de uno, en una victoria al campeón de Brasil 2014.

México 2-0 Checoslovaquia (Chile 1962): Primer victoria mundialista del Tri, que llegó 32 años después de su debut en el torneo.

Selección Mexicana en el Mundial de Chile 1962 / Foto: Especiales

México 0-0 Brasil (Brasil 2014): La actuación estelar de Ochoa quedó en la memoria de todos los aficionados, pese a no terminar con 3 puntos. .

México 2-0 Bulgaria (México 1986): Victoria en octavos de final con la tijera de Negrete, que fue elegido como el mejor gol en la historia de los Mundiales.

Gol de Manuel Negrete en México 86 ante Bulgaria Foto: Archivos El Universal

México 3-1 Irlanda (Estados Unidos 1994): En aquel duelo, el Doctor García se despachó con un doblete.

