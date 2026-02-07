La racha goleadora de en Arabia Saudita no se detiene. Este sábado, el delantero colombiano naturalizado mexicano volvió a romper las redes de la Saudi Pro League y vuelve a levantar la mano para ser convocado por Javier Aguirre.

En el empate del con el Al Fateh 1-1, Quiñones fue el autor del segundo gol del partido que evitó la derrota de su equipo.

Así, llegó a 22 goles en 20 partidos jugados esta temporada y vuelve a alzar la mano para que el Vasco lo considere en futuras convocatorias con la Selección Mexicana.

Julián ha tenido una temporada sobresaliente en la liga saudí y sigue en la lucha por convertirse en el campeón de goleo nada más y nada menos que con Cristiano Ronaldo como principal oponente.

ASÍ FUE EL GOL DE JULIÁN QUIÑONES

