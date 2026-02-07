Este viernes, el propietario del estadio Banorte, Emilio Azcárraga Jean, visitó el inmueble para inspeccionar los avances de las obras y revelar que las remodelaciones continuarán y se dividirán en tres etapas. Sin embargo, de acuerdo a FOX, estas declaraciones podrían costarle el partido inaugural del Mundial 2026 a México.

En las afueras del Coloso de Santa Úrsula, Azcárraga habló sobre la demora en las remodelaciones para tener listo el estadio, tan solo a un mes y medio de la reinauguración contra Portugal, y a cuatro meses de que empiece la Copa del Mundo.

"Los constructores dicen que sí. Yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana y yo como les dije el otro día,yo no soy constructor, yo como que no veo que sus fechas sean las fechas, pero la verdad va muy bien", mencionó entre risas Azcárraga.

La primera etapa terminará este 28 de marzo y después del partido con Portugal continuarán algunas obras; sin embargo, el empresario mexicano reveló que habrá remodelaciones incluso después de la Copa del Mundo.

🚨 ¿Cómo va el Estadio Azteca? 🤔



Emilio Azcárraga Jean habla sobre los avances en el Coloso de Santa Úrsula rumbo al México vs Portugalhttps://t.co/pRyWMcoc6B pic.twitter.com/FrcyDGyWsP — De10Sports (@De10Sports) February 6, 2026

"Había un tema de iluminación de las columnas que no quedó bien, entonces se va a hacer después. Realmente es mantener también un sistema de mantenimiento constante que creo que faltó en el tiempo, pero aprovechando la inversión que se está haciendo que siga eso y que lo sigamos mejorando y que ahora sí que la obra nunca acabe, mejorando toda la experiencia", aseveró.

Pero un periodista de FOX, reveló que esto podría ser un problema.

Durante una emisión de Cuadro Titular, Rubén Rodríguez mencionó lo siguiente:

"En marzo el estadio no va a estar terminado al 100 por ciento, eso es un hecho. FIFA el 3 o 4 de mayo te dice me das el estadio yo tomo el control porque quieren preparar todo, si FIFA sabe que no está listo en mayo, le quita el partido inaugural y la sede".

