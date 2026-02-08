Una de las últimas grandes jóvenes promesas del Club América fue, sin duda alguna, Román Martínez, atacante poblano que, tras su debut, generó mucha expectativa por su capacidad y talento en la cancha.

La presencia del delantero, formado en las categorías inferiores, le permitió sumar minutos en algunos partidos de la Liga MX con el primer equipo. Incluso llegó a ser comparado con Cuauhtémoc Blanco por su agilidad.

Después de algunas temporadas, el brillo del futbolista se apagó; perdió protagonismo y se enfocó más en asuntos fuera de la cancha, actitudes que provocaron su salida del equipo de Coapa.

Ya fuera del club, Martínez pasó por la Liga de Expansión, donde no logró destacar y fue señalado por mal comportamiento. Esto lo llevó a mantenerse activo mediante la talacha, participando en torneos de futbol amateur en distintas partes del país.

Román, quien se volvió viral por ponerse de pie sobre la pelota en un amistoso ante el Manchester City, actualmente defiende los colores de Pioneros de Cancún en la Segunda División, categoría a la que también llegaron las burlas por su estado físico.

En un video compartido en redes sociales se observa al atacante fuera de forma, lo que provocó que varios usuarios se mofaran de él y recordaran lo que pudo alcanzar si hubiera mantenido disciplina.