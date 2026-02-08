Christian Martinoli es sin duda una de las figuras más icónicas y trascendentales en las narraciones del futbol mexicano.

Durante ya varios años en TV Azteca, su estilo sarcástico, apasionado, irreverente y lleno de frases memorables ha revolucionado la forma en que se cuenta el balompié en México.

Ha convertido transmisiones comunes en eventos imperdibles, especialmente en duelos de alto voltaje de la Liga MX o la Selección Mexicana, donde su voz y sus comentarios ácidos se han vuelto parte de la identidad cultural del deporte.

Junto a su dupla con Luis García, ha creado una química inigualable que ha generado que se conviertan en los consentidos por los aficionados, al punto de que muchos consideran que un partido sin Martinoli pierde gran parte de su sabor y emoción.

En las últimas semanas, sin embargo, sus ausencias han generado preocupación entre los aficionados.

¿Cuándo comenzó a ausentarse Christian Martinoli de las transmisiones de TV Azteca?

Primero, Martinoli se perdió la narración del amistoso México vs Bolivia (por un malestar estomacal que atribuyó a comida en mal estado) y, más recientemente, no estuvo en el partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026, entre Mazatlán y Chivas.

Pero algo que ya causó preocupación entre los aficionados y usuarios de las redes sociales, es que el comentarista no estuvo en la transmisión del partido Toluca contra Cruz Azul

Según explicaciones de compañeros como David Medrano luego del duelo del Rebaño, el narrador llegó con intención de trabajar, pero presentó un fuerte malestar físico que obligó ausentarse para recuperarse.

Estas bajas consecutivas desde el partido de México ante Bolivia han encendido alarmas y tendencias en redes, donde muchos aficionados han lanzado recurrentemente la pregunta de ¿Dónde está Martinoli?.

Previo al duelo entre los choriceros y los celestes, Luis García compartió una postal junto a Zague y Alexis Vega, y ahí muchos seguidores del narrador de la empresa del Ajusco lanzaron un sinfín de comentarios para saber del estado físico del comunicador.

¿Cuáles fueron las reacciones en las redes tras la ausencia de Martinoli en el duelo del Toluca?

"Martinoli falta al jale un día. El Doctor: Ayer vino Alexis Vega", "Faltó el que reparte el queso, Martinoli ¿dónde anda?", "¿Qué pe... con Martinolli?", "¿Qué está pasando con Martinoli? ¿Qué ya no está narrando?", fueron algunos comentarios.