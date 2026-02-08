Con ese grito de "¡Qué rico es ser latino!", el cantante Bad Bunny transformó el escenario del Super Bowl en una colorida fiesta de Latinoamérica. El artista puertorriqueño irrumpió con una energía arrolladora para poner en alto su orgullo por la herencia hispana.

La puesta en escena estuvo cargada de referencias directas a Puerto Rico: palmeras, paisajes tropicales, mercados improvisados y elementos que evocaban la vida cotidiana de la isla, todo envuelto en ritmos de reggaetón, bomba y plena que hicieron vibrar al estadio Levi’s y a millones de espectadores.

Lee también Martinoli le falla al 'Chorizo Power': volvió a ausentarse de las narraciones y ya hay preocupación

Invitados como Ricky Martin y Lady Gaga se sumaron a la fiesta, lo que reforzó esa celebración colectiva de lo latino en el corazón del evento del deporte estadounidense.

Bad Bunny reafirmó sobre el escenario más icónico de Estados Unidos su dominio absoluto de la herencia hispana en el país, al cantar todo el show en español, lo que para muchos fue interpretado como un mensaje político y cultural.

¿Cómo fue la reacción de John Sutcliffe tras el show de Bad Bunny?

Con esta actuación, el llamado 'Conejo Malo' recordó al mundo que ser latino es un orgullo que ya no se puede ignorar, lo que hizo reaccionar a más de uno a través de las cámaras de TV y de las redes sociales como sucedió con el reportero de campo de ESPN: John Sutcliffe.

Y es que el periodista vivió un momento emotivo durante la transmisión del Super Bowl 2026. Mientras comentaba el show de medio tiempo encabezado por el reggaetonero, soltó las lágrimas al presenciar cómo el artista puertorriqueño llevó a cabo una presentación mayoritariamente en español cargada de orgullo latino y mensajes de unidad.

Sutcliffe expresó en vivo que "hay que sentirse orgulloso" porque Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los estadounidenses.

"HAY QUE SENTIRSE ORGULLOSO, BENITO LE CANTÓ EN ESPAÑOL A LA FIESTA MÁS IMPORTANTE DE LOS AMERICANOS" 🥺



John Sutcliffe se puso emotivo por el mensaje de Bad Bunny en su show durante el halftime del Super Bowl LX.



Disfruta del Super Bowl x ESPN y #DisneyPlus Premium. 📺 pic.twitter.com/x8hZWhzPCD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 9, 2026

El halftime show de Bad Bunny incluyó un repertorio con éxitos como "Tití Me Preguntó", "Yo Perreo Sola" y otros temas que celebraron la herencia puertorriqueña y latina en general.

La decisión de la NFL de apostar por un artista que no canta principalmente en inglés generó controversia previa en los sitios de entretenimiento, deportivos y redes sociales, pero la ejecución sobre el escenario en el Levi's Stadium demostró ser un acierto.

La reacción de Sutcliffe, quien se quebró en plena transmisión, reflejó el sentir de millones de latinos alrededor del planeta, que aunque no son fanáticos del artista sí aplaudieron su show.