Obed Vargas escribió hace unos días un nuevo capítulo en la historia del futbol mexicano. Con apenas 20 años, el mediocampista se convirtió en el más reciente integrante de la lista de jugadores nacionales que han dado el salto al balompié del Viejo Continente.

Su recorrido, marcado por la disciplina en las categorías inferiores y el brillo con el Seattle Sounders, lo llevó hasta el Atlético de Madrid, donde ahora inicia una etapa bajo las órdenes de Diego Simeone.

El movimiento fue celebrado por Greg Garza, exjugador mexicoamericano y actual embajador de la MLS, quien destacó que Vargas no solo representará a México, sino también a Estados Unidos, y portará ambas banderas en su andar por España.

Lee también Bad Bunny: Video viral muestra que los aficionados en el estadio del Super Bowl no conocían sus canciones

Es un mexicoamericano que creció en Alaska, pero tuvo la oportunidad de jugar en Europa y representar las dos culturas. Yo me imagino que llevará las dos banderas siempre en la sangre. Estoy seguro de que hace un año no se imaginaba todo lo que está pasando", mencionó.

Greg Garza Foto: Leobardo Vásquez - El Universal

Garza, quien jugó con Xolos de Tijuana en México, resaltó la gran labor de la MLS, una liga que permite a los jóvenes cumplir sus sueños y llegar a clubes importantes en Europa.

"El hecho de que la MLS dé esas oportunidades, de brindar a los jugadores la esperanza de cumplir sus sueños y jugar en clubes grandes, es histórico. No estamos hablando de un equipo chico en Bélgica, es el Atlético de Madrid, y eso queda para la historia", sentenció.