La Copa del Mundo de 2026 se acerca con pasos firmes y cada día que pasa alimenta la expectativa de millones de aficionados que esperan una edición histórica, no solo por su formato ampliado, sino porque marcará el debut de un Mundial organizado de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
A medida que la cuenta regresiva avanza, el torneo empieza a adquirir forma en la imaginación colectiva. En este contexto de anticipación, la inteligencia artificial ha comenzado a ganar protagonismo con la publicación de múltiples pronósticos y simulaciones previas al certamen.
Gracias al análisis de bases de datos, rendimiento histórico, estadísticas avanzadas y modelos predictivos, diferentes plataformas tecnológicas han generado escenarios sobre posibles campeones, actuaciones destacadas y cruces determinantes rumbo al título.
¿QUÉ NACIÓN GANARÍA EN MUNDIAL SEGÚN LA IA?
De acuerdo con diferentes plataformas, la edición de 2026 no prevé sorpresas y mantiene a cinco grandes potencias en la lucha por el trofeo más ansiado del futbol.
En la lista de equipos con mayor posibilidad de coronarse aparece España, una nación con una gran generación de jóvenes y un 14% de probabilidad. En ese mismo sentido, Brasil y Francia también destacan con un 11% de oportunidades.
Por último, se encuentran Inglaterra y Argentina, la vigente campeona del mundo, que aparece al final de este grupo de cinco países con apenas un 9%.