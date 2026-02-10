México emitirá monedas conmemorativas por la Copa Mundial 2026

El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó por mayoría de 452 votos a favor, y uno en contra, el dictamen que establece las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Se propone acuñar tres monedas: una de oro, una de plata y una bimetálica de 25, 10 y 20 pesos, respectivamente. La primera de ellas, tendrá un valor nominal de 25 pesos, 23 mm de diámetro, 7.776 gramos de peso, Ley 0.999, equivalente a un cuarto de onza troy de oro puro.

La de plata será de 10 pesos, 40 mm de diámetro, 31.103 gramos de peso, Ley 0.999, equivalente a una onza troy de plata pura. La tercera será una pieza bimetálica de 20 pesos, 30 mm de diámetro y 12.67 g de peso, con aleaciones específicas.

Lee también Álvaro Fidalgo vuelve a mostrar ilusión de jugar con la Selección Mexicana

Se indica que el Banco de México deberá determinar los diseños de las monedas en un plazo de 90 días y su acuñación podrá comenzar 30 días después de la aprobación de los diseños.

Al fundamentar el proyecto, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que las monedas conmemorativas son un instrumento mediante el cual el Estado mexicano reconoce acontecimientos de relevancia histórica, cultural o internacional.

Lee también Javier Aguirre: ¿Cuáles podrían ser sus sorpresas en la convocatoria para el amistoso ante Islandia?

“Estas monedas celebran algo muy mexicano, la afición, esa que llena estadios, que canta aunque el marcador no acompañe, que viaja, que cree. El Mundial no es exclusivo, es de todas y todos los mexicanos”, expuso.

Además, indicó, se fortalece la identidad nacional, la difusión cultural y el fomento del ahorro y la inversión en bienes de colección.