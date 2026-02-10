Los partidos previos a la Copa del Mundo de 2026 son claves para Javier Aguirre y la Selección Mexicana. Luego de un par de juegos donde dejaron más dudas que certezas, tienen la tarea de convencer antes de encarar el torneo internacional.

El Vasco puede guiarse en los duelos de preparación para completar la lista de 26 jugadores que estarán presentes en al menos los partidos ante Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje D (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte).

Lee también David Faitelson corre a influencer regio de su programa en TUDN por mencionar a Christian Martinoli

Ahora el equipo mexicano se alista para disputar un amistoso ante Islandia en el Estadio Corregidora pactado para el 25 de febrero. Y estas podrían ser las sorpresas que Aguirre podría inventar de cara al compromiso.

¿Qué jugadores va a convocar Javier Aguirre para el partido contra Islandia?

Según dijo el propio entrenador del Tri, ya tendría el 80% de la lista definida para el Mundial. Por lo que contra Islandia, Portugal y Bélgica, se concretaría el resto del listado.

En la portería, podría darle minutos a Carlos Acevedo, de Santos Laguna, que compite con Guillermo Ochoa, Luis Malagón y Raúl Rangel por un ligar bajo el arco tricolor.

En la defensa, Ramón Juárez podría entrar a jugar, o podría experimentar con juveniles como Denzell García o Brian Gutiérrez.

Finalmente, la zona media y ofensiva, se podría presenciar la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo, y Diego Lainez, quien ha estado en un buen momento últimamente con Tigres, podría terminar de subirse al barco de la Copa del Mundo.