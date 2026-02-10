La competencia entre Televisa y TV Azteca no es nueva ni mucho menos. Sin embargo, al menos en el ámbito deportivo, David Faitelson y Christian Martinoli, han sido dos símbolos de ambas televisoras, por lo que el gremio deportivo se ha encargado de fragmentarlos.

Estos dos personajes han alimentado esta misma polémica en un par de ocasiones, y más recientemente, fue Faitelson quien en una reciente emisión de su programa 'Faitelson sin censura', recibió la visita de Aldo de Nigris, influencer de Nuevo León que le mencionó al comentarista de Azteca.

Christian Martinoli llenó de elogios a David Faitelson: “Es el número uno, es brillante” / FOTO: @martinolimx

David Faitelson y su reacción al escuchar a Christian Martinoli

En lo que parece ser algo planeado por el propio David o por la producción de su programa, Aldo de Nigris le menciona el nombre de Martinoli, y en seguida, Faitelson le pide que abandone la transmisión.

"Hay mucha polémica que han dicho algunos... ¿Quién dijo? creo que lo dijo Martinoli, me mamé", dijo el exparticipante de la Casa de los Famosos.

A lo que Faitelson reaccionó de inmediato: "Ya se va el joven De Nigris. Gracias por venir, te acompaño a la salida. Mándame a Abelito (amigo de Aldo), a ver si él si da la altura", comentó en relación la estatura de este personaje.