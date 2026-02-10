Después de apenas tres partidos, Álvaro Fidalgo comenzó su aventura como como titular en el Real Betis de España, y volvió a hablar sobre una posibilidad que ilusiona a la afición mexicana: jugar con la Selección Nacional.

El mediocampista español, naturalizado mexicano tras cumplir con los requisitos de la FIFA, ha reiterado que le gustaría vestir el uniforme del Tri y que le emociona la oportunidad de ser convocado por Javier Aguirre.

Álvaro Fidalgo reconoció que tiene “la posibilidad” de jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana / FOTO: ESPECIAL

Lee también Mundial 2026: Esto es lo que costaría llenar el álbum

Fidalgo aseguró que estos cinco años en México lo marcaron, que se siente tanto español como mexicano y que su doble nacionalidad es motivo de orgullo. Tras conseguir la elegibilidad para jugar con el Tri, el volante ha dejado claro que integrarse al combinado nacional sería algo muy especial en su carrera.

¿Qué dijo Fidalgo sobre jugar con México?

"Muy ilusionado por eso. Al final bueno estos cinco años en México me cambió mucho la vida, ahora también soy mexicano, toda la doble nacionalidad español-mexicana, muy orgulloso", comentó el exjugador del América.

La Selección Mexicana ya tiene planes definidos para enfrentar la próxima Fecha FIFA de marzo, con partidos de alto nivel ante rivales como Portugal y Bélgica, y en ese contexto se espera que el nombre de Fidalgo esté en la conversación para su primera convocatoria oficial con el equipo.

Un histórico de la Selección Mexicana recibió a Álvaro Fidalgo en el Real Betis: “Bienvenido a tu nueva casa, paisano” / FOTO: @RealBetis

El mediocampista, formado en el Real Madrid y con un pasado destacado en Coapa, hoy se encuentra enfocado en el Betis y en seguir demostrando su nivel en Europa.

"Agradezco a todos los mexicanos que van a seguir al Betis y la liga también, los traigo los traigo conmigo, así que nada, muy feliz por la historia, seguro que también están muy felices junto con la afición bética así que nada muy muy contento, muchas gracias", comentó para los medios en España.