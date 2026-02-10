El ha sido una ilusión y un objeto valioso de colección para muchos aficionados al futbol a lo largo de la historia. La primera edición del mismo se lanzó a la venta para México 1970.

Sin embargo, lo que era un gusto para casi todos, ahora se vuelve un lujo para muchos otros. Debido a la expansión de la FIFA a 48 selecciones, las páginas al álbum se amplían, las cantidad de estampas se eleva, y por ende, el precio también.

Este sería el diseño del álbum oficial del Mundial 2026. Foto: Especial
De acuerdo con los informes, para la Copa del Mundo de 2026, el álbum contaría con 112 páginas y se acercaría a las 980 estampas, una cifra nunca antes vista en una Copa Mundial.

¿Cuánto costaría llenar el álbum del Mundial 2026?

A falta de la confirmación de Panini sobe los precios oficiales, las proyecciones con base con ediciones anteriores y en el mercado actual, se podrían acercar a las siguientes.

Se calcula que el álbum de pasta blanda tendría un costo aproximado de entre 50 y 100 pesos, mientras que la versión de pasta dura podría ubicarse en un rango de 250 a 500 pesos.

En cuanto a los sobres llenos de estampas de los futbolistas, rondarían los 20 y 30 pesos cada uno.

Entonces, en una situación lógica, donde se compran más sobres para cubrir las estampas repetidas, la cifra total para completar el álbum llegaría a un rango de entre seis mil a ocho mil pesos mexicanos.

Mundial 2026: El partido número mil de las Copas del Mundo se jugará en México ¿Cuándo y dónde?. FOTO: Imago7
