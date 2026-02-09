Con el paso de los días, la expectativa por la Copa del Mundo de la FIFA crece en todo el mundo, donde los aficionados esperan disfrutar a las grandes estrellas del futbol internacional en México, Estados Unidos y Canadá.

En esa previa, algo que se ha vuelto una tradición en cada edición es el álbum de estampas de la justa, que permite a los seguidores conocer más sobre los países participantes meses antes del silbatazo inicial.

Para la edición de este año, aún no se han dado a conocer detalles importantes sobre el contenido para los coleccionistas, quienes tendrán en sus manos la edición más grande de la historia, con 48 selecciones.

Ante la gran cantidad de rumores en redes sociales, Panini —la empresa encargada de la creación y distribución— informó mediante un comunicado que todavía no tiene una fecha de lanzamiento ni de preventa.

La compañía también pidió mantenerse atentos a sus redes sociales para conocer cualquier información adicional.