El principio del fin de Víctor Manuel Vucetich en la Selección Mexicana comenzó el 6 de septiembre del 2013 cuando la Selección Mexicana cayó derrotada 1-2 en el estadio Azteca ante Honduras.

A eso se le llamó, el Aztecazo II, pues era la segunda ocasión en que el Tricolor caía como local en eliminatoria mundialista. Aunque el técnico José Manuel de la Torre dijo al término del partido que no se iría del equipo, en la madrugada lo despidieron.

Como su relevo entró Víctor Manuel Vucetich, el llamado "Rey Midas". Vucetich, técnico mexicano de reconocida trayectoria, venía de ganar títulos con Tecos, León, Pachuca y Monterrey, prácticamente lo que tocaba lo convertía en oro.

La misión del entrenador no era para nada sencilla, el "Chepo" de la Torre dejó al equipo mexicano al borde de la eliminación del Mundial de Brasil 2014. Se necesitaba un "Bombero" y Vucetich era el hombre indicado. Pero no pudo o no lo dejaron intentarlo.

LA CAÍDA DEL REY MIDAS

En dos juegos, México tenía que clasificar a Brasil, o por lo menos entrar a la repesca. Vucetich debutó el 11 de octubre del 2013 en el estadio Azteca ante Panamá. Si se ganaba el partido el camino se aclararía, y todos pensaban que sería así cuando Oribe Peralta abrió el marcador.

Pero a los pocos minutos vino el gol tico y la agonía comenzó, una larga agonía que se terminó cuando Raúl Jiménez, de chilena, dio el gol del triunfo en la agonía.

México respiró un día más, pero en Costa Rica cayó 2-1. El marcador por sí solo eliminaba al Tricolor del Mundial. Pero... Estados Unidos venció a Panamá lo que ayudó al Tricolor a ir a la repesca internacional ante Nueva Zelanda.

Pero a estos juegos ya no iría Víctor Manuel Vucetich quien después de dos partidos fue despedido de la Selección Mexicana. El técnico nunca perdonó esa afrenta de los federativos encabezados por Justino Compeán y juró no volver a ponerse en esa situación.

Al final la Selección Mexicana de la mano de Miguel Herrera clasificó al Mundial del 2014. Pero esa es otra historia.

