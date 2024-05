La Final del Clausura 2024 quedó marcada por una gran polémica. América se consagró campeón de la Liga MX tras vencer a Cruz Azul en juego que dejó a los aficionados al borde de sus asientos. La Máquina tuvo varias oportunidades de gol, pero la falta de contundencia les costó caro frente a su eterno rival deportivo.

Las Águilas se llevaron la victoria 1-0 gracias a un penalti de Henry Martín. Fuente: Instagram @clubamerica

Los jugadores azulcrema, en un gesto de deportividad, reconocieron el esfuerzo y orgullo de los celestes haciéndoles un pasillo mientras recibían las medallas de subcampeón. Acto seguido, los jugadores del equipo ganador recibieron sus propias medallas y procedieron a alzar los dos trofeos, una escena inusual en el fútbol mexicano.

La explicación radica en el bicampeonato que el equipo logró durante el año futbolístico, que comienza en agosto y concluye entre mayo y junio. En este periodo, América ganó tanto el torneo Apertura como el torneo Clausura, lo que automáticamente los reconoció como Campeón de Campeones.

Sin embargo, la derrota no solo dejó un sabor amargo por el resultado, sino también por la desilusión de ver el controvertido penal señalado en los últimos minutos del encuentro contra Cruz Azul, que permitió a Henry Martin convertir y asegurar la victoria para las 'Águilas'.

Uno de los críticos más destacados fue David Faitelson, comentarista de TUDN, conocido por su franqueza y polémicas opiniones: "Para mí este trofeo está manchado por una decisión arbitral que me parece una irresponsabilidad del árbitro y del VAR".

En su intervención televisiva, David Faitelson profundizó en su crítica, afirmando que "no se puede definir un campeonato así. Mientras más veo la jugada, más me entran las dudas. No se puede". Estas declaraciones avivaron el debate entre los aficionados y expertos del fútbol mexicano, muchos de los cuales se unieron a la discusión en redes sociales.

"No es justo que un campeonato se decida de esta manera. Esto no es lo que el fútbol debería ser", añadió David Faitelson, reflejando el sentimiento de muchos que se sintieron defraudados por el desenlace del partido entre América y Cruz Azul.

El final del Clausura 2024, en lugar de ser una celebración indiscutible para el América, se convirtió en un tema de intenso debate y controversia. Las declaraciones de David Faitelson y la reacción de los aficionados aseguran que esta final será recordada tanto por su desenlace como por la polémica que la rodeó. La discusión sobre la justicia de la victoria y el papel del VAR continuará en los próximos días, manteniendo al fútbol mexicano en el centro de la atención mediática.