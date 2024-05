La Copa Mundial de la Kings League se ha convertido en un producto que ha llamado bastante la atención entre sus aficionados. Y en esta ocasión el evento contó con la presencia de la modelo e influencer mexicana Karely Ruiz, quien causó revuelo con la propuesta que lanzó en plena transmisión en vivo.

Uno de los participantes dentro de la World Cup de la Kings League ha sido el creador de contendio DjMariio, quien ha sido relacionado con Karely Ruiz en varias ocasiones, situación que mantiene a sus seguidores muy atentos a lo que suceda entre los dos, aún cuando el español tiene pareja.

De hecho, el youtuber ha sido presionado por los usuarios mexicanos, quienes le han solicitado que tenga una reunión con la creadora de material exclusivo para que realicen alguna colaboración subida de tono.

¿Cuál fue la propuesta que lanzó Karely Ruiz a DjMariio?

Esta situación se ha intensificado en las últimas horas luego de que Karely realizara un comentario que dejó a más de uno con la 'boca abierta'. Y es que la bella modelo tricolor lanzó una propuesta a DjMariio y a su prometida Noelia San Matin mientras se realizaba el duelo Porcinos FC y Saiyans FC, donde Ruiz estuvo presente y se robó las miradas de todos los presentes.

"Sí lo vi (a DjMariio) ayer en Tik Tok y ayer en el restaurant. Iba con su novia ¿no? la güerita", dijo Karely Ruiz durante una charla con el español The Grefg, cuya charla propició que la regiomontana propusiera que los tres realizaran "un trío".

"A mi me dijeron que te invitara, pero en el chat de DjMariio se lo piden aún más . Lo que pasa es que si él te invita Noe le corta los co... ¿Sabes lo que te quiero decir?", dijo The Grefg.

"No, no pasa nada... un trío, ahi los tres...", respondió Karely entre risas para luego explicar que se refería a una simple charla entre DjMariio, Noelia y ella.