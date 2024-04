Los acertijos visuales son una forma popular de distracción y ejercicio mental para los internautas a diario. Esta vez, traemos un reto visual que presenta un patrón de palabras entre las cuales se esconde una diferente, de forma que se pone a prueba nuestra capacidad de observación y atención al detalle.

Acertijo visual: Descubrí la palabra que no va en la imagen. Fuente: Genial Guru

Los retos visuales se han posicionado como un excelente hábito que ayuda a aumentar las conexiones neuronales, mejorar la destreza visual y utilizar la mente a unos niveles superiores.

La clave para resolver estos acertijos radica en identificar la palabra que no sigue el patrón. En esta oportunidad, compartimos una lámina de fondo multicolor sobre la que se expande un patrón de palabras Léxico. Ahora bien, la palabra infiltrada solo cambia por una letra y se trata de: México. ¿Podrás hallarla en menos de 5 segundos?

Aunque aparentemente simple, encontrar la palabra MÉXICO requiere atención a los detalles, enfoque agudo y la capacidad de identificar patrones en un instante. Puedes agregarle más emoción compitiendo con amigos y familiares.

En esta parte de la nota ya habrán pasado los 5 segundos que te dimos para efectuar este desafío, seguramente lo has logrado, si es así ¡muchas felicidades! Eres parte del 10 % que mantiene su mente hábil. Caso contrario, si no lograste superar el desafío, no te desanimes, a continuación te mostramos la respuesta correcta del reto. La palabra México se esconde en la parte inferior izquierda de la imagen.

Los acertijos visuales en internet ofrecen más que entretenimiento, también son una manera efectiva para desconectar mientras se mantienen activas las capacidades cognitivas. Cuando sea que los hagas, ten en cuenta que hay muchos de ellos, te animamos a que los vayas probando todos, los cuales te permitirán poco a poco seguir mejorando tus habilidades hasta que seas capaz de dominar cualquier nivel de dificultad.