La Copa del Mundo 2026 continúa entregando resultados inesperados que sacuden el panorama de la competencia, y uno de los más recientes fue el empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde.

Un duelo que, en el papel, parecía inclinarse claramente hacia el lado sudamericano, pero que terminó por convertirse en una batalla intensa, llena de giros y emociones hasta el último minuto.

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El encuentro dejó en evidencia las dificultades de la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa, que no logró sostener la ventaja ante un rival que nunca bajó los brazos. Cabo Verde, con orden y determinación, encontró en la segunda mitad los argumentos necesarios para igualar el marcador y firmar un resultado que sabe a victoria, sumando un punto que ya es histórico para su futbol.

El desenlace no tardó en generar eco a nivel mundial. Las críticas hacia Bielsa comenzaron a multiplicarse, cuestionando el funcionamiento del equipo en un partido donde el favoritismo no se reflejó en el terreno de juego.

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Luis Suárez, leyenda de la selección y exjugador del FC Barcelona, no pudo ocultar su frustración ante lo que observaba desde la grada. Actualmente en las filas del Inter Miami, el delantero siguió de cerca cada jugada y reaccionó con gestos de desesperación ante las oportunidades desperdiciadas por la Celeste.

Las imágenes del atacante se volvieron virales en cuestión de minutos, mostrando su incomodidad y decepción tras el resultado. Lejos de la convocatoria actual y aprovechando un periodo de descanso tras su actividad en la MLS, Suárez fue testigo de un partido que dejó más dudas que certezas para Uruguay