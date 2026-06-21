Alireza Beiranvand volvió a ser protagonista en una Copa del Mundo al firmar este domingo una actuación memorable ante Bélgica al ser clave para el empate (0-0) de Irán, confirmando que su nombre ya pertenece a la élite del futbol internacional.Sin embargo, detrás de sus atajadas hay una historia que va mucho más allá del deporte, marcada por sacrificio, perseverancia y un camino lleno de obstáculos desde sus primeros años de vida.

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Nacido en el seno de una familia nómada en Irán, Beiranvand creció en un entorno humilde, donde el futbol no era visto como una opción profesional. Su padre, pastor de oficio, consideraba que jugar era solo un pasatiempo y no un trabajo, por lo que el joven arquero tuvo que tomar una decisión radical: escapar a Teherán.Durante varios años, la capital iraní fue testigo de su lucha diaria. Sin hogar fijo, Beiranvand vivió en las calles mientras buscaba una oportunidad en algún club, realizando distintos trabajos para sobrevivir. Su destino comenzó a cambiar cuando un equipo modesto le abrió las puertas, permitiéndole quedarse en sus instalaciones, donde incluso dormía en el salón de rezo.

Lee también Japón deja limpio el vestidor tras su partido en MonterreySu crecimiento fue constante, pasando por algunos de los clubes más importantes de Irán hasta dar el salto al futbol europeo con el Royal Antwerp de Bélgica en 2020. En el camino, dejó momentos inolvidables, como el penal que le atajó a Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2018.Actualmente, Alireza Beiranvand juega en el Persepolis FC de Irán, uno de los clubes más grandes y exitosos del país. En su club es una de las figuras más importantes, destacando al nivel local como en las competencias internacionales con 33 años de edad.