Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, afirmó que Lamine Yamal, "si se mantiene sano y con los pies en la tierra, podría llegar a alcanzar un nivel similar al de Lionel Messi".

Al ser preguntado por la posibilidad de cruzarse con España en los dieciseisavos de final del Mundial, ya que se enfrentan los primeros contra los segundos de ambos grupos, el entrenador alemán destacó que el equipo de Luis de la Fuente, "no es el rival con el que quiera enfrentarse nadie".

"Es también una de las naciones que ha marcado la historia del futbol en los últimos años y, además, tiene a Lamine Yamal, una de las próximas superestrellas absolutas. me imagino que si se mantiene sano y con los pies en la tierra, podría llegar a alcanzar un nivel similar al de Lionel Messi", afirmó en la conferencia de prensa previa al partido que disputará su equipo contra Argentina.

Lamine Yamal celebra su primer gol en Copa del Mundo con la selección de España - Foto: AP

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Además, con su tanto en la goleada a Arabia Saudita (4-0), el jugador del Barcelona se convirtió en el segundo jugador más más joven en marcar el primer gol de un partido de Copa del Mundo, solo por detrás de Pelé.

El brasileño lo hizo en 1958, ante Gales, con 17 años y 241 días, mientras que Lamine lo consiguió con 18 años y 343 días.