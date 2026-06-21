Nueva Zelanda y Egipto, del Grupo G se encuentran en el estadio de Vancouver para cerrar la de este domingo 21 de junio.

Un Grupo que está muy abierto para cualquiera, luego de que Bélgica e Irán empataran a un gol, lo que dejó a todos los integrantes con posibilidades de avanzar a los 16avos de final.

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En el papel, los egipcios salen como favoritos, comandados pro jugadores como Mohamed Salah y Omar Marmoush, sin embargo, los neozelandeses no les pondrán las cosas sencillas.

Egipto viene de empatar a un gol en su primer fecha contra Bélgica, mientras que Nueva Zelanda también empató con Irán, a dos goles.

Irán y Nueva Zelanda empataron en Los Ángeles / Foto: AFP
Irán y Nueva Zelanda empataron en Los Ángeles / Foto: AFP

¿A qué hora y dónde ver Egipto vs Nueva Zelanda?

El partido está pactado para arrancar a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, y se podrá sintonizar a través de la plataforma de streaming VIX, mediante su plan mundialista.

  • Nueva Zelanda vs Egipto
  • Sede: Estadio Vancouver
  • Horario: 7:00 pm
  • Transmisión: Plan mundialista de VIX
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