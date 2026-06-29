Brasil arranca este lunes su camino en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con una prueba que luce mucho más complicada de lo que refleja el nombre del rival. La Canarinha se medirá a Japón en Houston, en un duelo donde el favorito es claro, pero los asiáticos ya demostraron que pueden competirle a cualquiera.

El equipo de Carlo Ancelotti llega como líder de su grupo tras un recorrido sólido. Debutó con un empate frente a Marruecos, pero después levantó el nivel con victorias contundentes sobre Haití y Escocia. Además, cuenta con un Vinícius Jr. encendido, quien suma cuatro goles en el torneo y ha sido el hombre más desequilibrante del ataque brasileño.

Achraf Hakimi, de Marruecos, disputa el balón ante el brasileño Vinicius Junior. FOTO: AFP

Del otro lado estará un Japón que se ha ganado el respeto de todos. Los nipones avanzaron como segundos de su grupo luego de empatar con Países Bajos y Suecia, además de golear a Túnez, resultados que confirmaron el crecimiento de una selección ordenada, intensa y muy difícil de romper.

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Aunque Brasil parte como favorito en el papel por la calidad individual de sus futbolistas y el peso de su historia, Japón buscará seguir escribiendo la suya con una de las mayores sorpresas del torneo. Un boleto a los octavos de final está en juego y ninguno quiere despedirse tan pronto del Mundial.

¿Cuándo y dónde ver Brasil vs Japón?