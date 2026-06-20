La actuación de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur dejó múltiples temas de conversación entre los aficionados.

Además de la victoria que acercó al combinado nacional a la siguiente fase de la Copa Mundial 2026, una situación protagonizada por Christian Martinoli durante la transmisión de TV Azteca también captó la atención de las redes sociales.

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El encuentro se encontraba en un momento clave. México mantenía la ventaja por 1-0, resultado suficiente para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y continuar su camino mundialista con sede en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, Corea del Sur estuvo cerca de igualar el marcador con una de las oportunidades más peligrosas del partido.

En esa acción apareció Raúl “Tala” Rangel con una intervención decisiva. El arquero de Chivas reaccionó de forma espectacular para evitar el empate y conservar la ventaja mexicana. La relevancia de la jugada fue tal que incluso recibió reconocimiento por parte de la FIFA debido a la calidad de la atajada.

Mientras narraba la acción, Martinoli transmitió la emoción característica que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas del futbol mexicano. No obstante, en medio de la intensidad del momento cometió una confusión que no pasó desapercibida una vez que el video comenzó a circular en plataformas digitales.

“Hay tres en el área, atención con el centro, ¡está el empate!”, relató el narrador antes de exclamar “¡Talavera! Ahí el Tala Rangel terminó tapando“.

La referencia al exguardameta Alfredo Talavera sorprendió a varios usuarios, quienes compartieron el fragmento en TikTok y otras redes sociales. Curiosamente, ni los comentaristas que acompañaban a Martinoli ni buena parte de la audiencia parecieron notar el error durante la transmisión en vivo.

Pese a la equivocación, el incidente no afectó la popularidad del comentarista de TV Azteca