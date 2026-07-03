La selección de Colombia aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 a Ghana en el estadio de Kansas City.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 14, cuando Jhon Arias aprovechó una oportunidad frente al arco para marcar la diferencia en un duelo que resultó intenso y muy disputado.

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El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo administró la ventaja durante el resto del compromiso con orden defensivo y disciplina táctica, lo que le permitió contener los intentos de reacción del representativo africano.

La victoria confirmó el buen momento del combinado cafetero, que dio un paso más en su objetivo de pelear por los puestos de honor en la Copa del Mundo.

Con este resultado, Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final el próximo 7 de julio en Vancouver.

El choque promete ser uno de los más atractivos de la ronda eliminatoria, ya que ambos equipos llegan con argumentos sólidos y buscarán un boleto a los cuartos de final del torneo.