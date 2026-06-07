Copa del Mundo: Selección de Irán llega a Tijuana para prepararse para el torneo

Luego de un largo viaje desde Turquía y tras semanas de incertidumbre sobre su futuro en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, la selección de Irán, uno de los combinados participantes, se declaró lista para entrar en escena.El equipo dirigido por Amir Ghalenoei, que aún enfrenta complicaciones para obtener los visados necesarios para disputar sus partidos en Estados Unidos, arribó a la ciudad de Tijuana para continuar su preparación de cara al debut en el certamen.

Lee también Noruega y sus estrellas sufren por las altas temperaturas en Estados UnidosA través de redes sociales se pudo observar la llegada de la delegación iraní, que optó por instalarse en la frontera mexicana como alternativa ante los problemas migratorios.Tras su arribo a México y en medio de un amplio dispositivo de seguridad, todos los integrantes fueron trasladados al hotel de concentración, para posteriormente iniciar los trabajos de acondicionamiento.

Lee también Copa del Mundo: ¿Cuándo debuta Cristiano Ronaldo en el Mundial?Irán quedó ubicado en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, selección ante la que disputará su primer partido el próximo lunes 15 de junio, a las 19:00 horas, en el SoFi Stadium.