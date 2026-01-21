De cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 en junio, la embajada de Estados Unidos en México anunció prioridad en cita de visas para las personas titulares de los boletos.

"¡Excelentes noticias para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajarán a los Estados Unidos este año! Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EU" , destacó.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, explicó que si se compró un boleto directamente a la FIFA, se puede optar por el FIFA PASS: "Esto te dará acceso a una cita de entrevista prioritaria cuando solicites tu visa".

La embajada estadounidense aclaró que todas las personas solicitantes de visa están sujetas a evaluaciones y deben cumplir con los requisitos para obtener la visa.

Para cualquier duda, puso a disposición las cuentas de @travelgov, del Departamento de Estado.