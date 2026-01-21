Esta semana la Selección Mexicana enfrentará dos partidos de preparación ante Panamá y Bolivia, donde el entrenador Javier Aguirre tendrá la oportunidad de observar a sus jugadores de cara a definir su lista definitiva para próxima Copa del Mundo 2026, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Uno de los puestos que podrá analizar el timonel del Tricolor será el de los guardametas, uno de los temas que más polémica ha levantado en los últimos meses, ya que las dudas sobre quién debe ser el titular en la justa mundialista, y quiénes los suplentes, aún siguen en el aire.

Nombres como los de Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo y hasta Guillermo Ochoa, quien podría hacer historia al viajar a su sexta Copa del Mundo, resuenan como los cancerberos más probables que serán convocados por el Vasco.

Previo al llamado de los seleccionados para los duelos ante los canaleros y lo bolivianos, se disputó la Jornada 3 del torneo Clausura 2026, donde el 'Tala' Rangel tuvo actividad y, aunque las Chivas mantienen su gran paso en el certamen con tres victorias al hilo, el guardameta rojiblanco tuvo un error que permitió que el Rebaño recibiera su primer gol en contra de la competencia regular.

¿Por cuál motivo el 'Tuca' Ferretti estalló en contra de uno de sus compañeros de ESPN?

Ante esto, el reportero León Lecanda, de ESPN, criticó al arquero del chiverío y destacó que este tipo de pifias son las que generan dudas en el estratega del Tri, Javier Aguirre.

Este comentario negativo contra el meta de las Chivas generó molestia en el ahora analista y ex entrenador Ricardo Ferretti, quien con su peculiar estilo salió en defensa del 'Tala' en pleno programa.

"¿Viste el error del 'Tala', verdad? ¿Pero no viste el paradón que hizo cuando iban 1-0?", recriminó el Tuca a Lecanda.

"Sí lo vi, lo que digo es que siguen dejando dudas los arqueros. Hizo un buen comienzo el Guadalajara, es el único gol que han recibido en la temporada, pero se lo comió, 'Tuca'", respondió el periodista.

"Pero por qué tenemos que estar crucificando a la gente, siempre vemos los errores, por que no vemos las cosas buenas ¿y la que sacó?", cuestionó Ferretti con evidente enojo.

"'Tala' Rangel está encaminado a ser el titular de la Copa del Mundo, pero lo que digo es que esos errores son los que siembran dudas al Vasco", remató Lecanda ante la aprobación del 'Tuca' ya más relajado.