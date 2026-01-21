La Selección Mexicana afronta una oportunidad histórica: Alcanzar (en casa) la mejor participación de su trayectoria mundialista.

Bora Milutinovic, técnico que conoce como pocos la esencia del futbol nacional, recordó su propia experiencia y pidió a los jugadores asumir la gran responsabilidad de honrar a su afición.

“Mucha gente habla de la presión, pero en realidad es motivación por darle felicidad a la afición. Los jugadores deben ser conscientes de que pueden hacer historia y deben dar su máximo esfuerzo”, señaló, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también: ¡'Hormiga' González quiere Mundial... sí, o sí! Así fue su épico festejo a lo Goku ante Querétaro

El entrenador serbio, quien deseó el mayor de los éxitos a Javier Aguirre y Rafael Márquez, reiteró que la meta no debe centrarse en alcanzar un quinto o sexto partido, sino en ofrecer una participación que sea memorable.

¿Qué fue lo que recomendó Bora Milutinovic a la Selección Mexicana?

“Los jugadores deben ser conscientes de que pueden captar la mirada de todo el planeta. Espero que Javier encuentre la forma y, sobre todo, se prepare mentalmente. En el futbol, se gana con actitud. No deben pensar en el quinto partido, sino en la siguiente jugada. Les deseo el mayor éxito, de todo corazón”, compartió.

Confiado en ver una buena versión de México, Milutinovic pidió respaldo para la dupla del Vasco y el Káiser de Michoacán.

“Hablar de Javier Aguirre es hablar de un hombre con gran trayectoria como entrenador”, dijo.