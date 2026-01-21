En un gesto que ha conmovido a varios de aficionados al futbol mexicano, un aficionado tricolor decidió limpiar personalmente la placa conmemorativa de Hugo Sánchez ubicada en el Paseo de Leyendas del Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid.

La placa, que reconoce el paso del legendario delantero por el club colchonero entre 1981 y 1985, había sido víctima repetida de vandalismo, presentándose sucia y deteriorada.

Hugo Sánchez, considerado sin duda el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, dejó una huella imborrable en el Atlético de Madrid tras su llegada procedente de Pumas. Con su talento innato, velocidad y olfato goleador, se convirtió en pieza clave del equipo.

Durante su etapa en el club rojiblanco, enfrentó insultos racistas por parte de algunos sectores de la afición, pero respondió en la cancha con actuaciones memorables.

En la temporada 1984-1985 conquistó la Copa del Rey y se adjudicó el Trofeo Pichichi como máximo goleador de LaLiga, demostrando su calidad y resiliencia.

Su éxito en el Atlético le abrió las puertas al Real Madrid, eterno rival de los colchoneros, donde alcanzó la cima de su carrera europea con múltiples títulos y Pichichis consecutivos. Sin embargo, ese traspaso le costó el cariño de gran parte de la afición rojiblanca, lo que explica en parte los actos de vandalismo recurrentes contra su placa en el Paseo de Leyendas.

El video del aficionado mexicano, compartido en redes sociales, se viralizó rápidamente. En las imágenes se observa cómo, armado solo con pañuelos, jabón y agua, el seguidor dedica tiempo y esfuerzo para dejar reluciente el homenaje a "Hugol".

Acompañó la publicación con un emotivo mensaje: "Honor y RESPETO a quien lo merece. ¡Que se sienta el Power Mexicano!".

Tras una votación entre sus socios, la placa de Hugo Sánchez será retirada del Paseo de Leyendas y sustituida por la del colombiano Radamel Falcao, otro ídolo moderno del club. La medida responde a criterios actualizados del club para incluir figuras con impacto significativo, aunque el paso de Sánchez, pese a ser más breve, incluyó logros destacados que abrieron camino para otros latinoamericanos en Europa.