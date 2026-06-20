Ecuador deja escapar el triunfo ante Curazao y queda contra las cuerdas en el Mundial 2026

La selección de Ecuador dejó escapar una oportunidad clave en la segunda jornada del Grupo E del Mundial de Norteamérica 2026 tras empatar sin goles frente a Curazao en Kansas City.

El resultado complica de forma importante el panorama de la Tri, que ahora depende de una hazaña ante Alemania para aspirar a un lugar en los dieciseisavos de final.

Lee también Hugo Sánchez desea ver campeona a la Selección, tras sus triunfos ante Sudáfrica y Corea del Sur

El conjunto ecuatoriano llegaba al encuentro con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación. Sin embargo, pese a generar varias ocasiones de peligro y asumir el control de gran parte del compromiso, no encontró la fórmula para superar la resistencia de su rival.

¿Quién fue la gran figura del partido entre Ecuador y Curazao?

La gran figura de la noche fue el arquero de Curazao, Eloy Room, quien firmó una actuación memorable. El guardameta respondió con seguridad en cada intervención y evitó que Ecuador pudiera reflejar su dominio en el marcador. Sus atajadas resultaron decisivas para que la selección caribeña consiguiera un resultado histórico.

Con este empate, Ecuador apenas suma una unidad después de dos jornadas y ocupa una posición comprometida dentro del grupo. En contraste, Curazao celebró el primer punto mundialista de su historia, un logro que quedará marcado como uno de los momentos más importantes para el futbol de la isla.

La situación favorece a Alemania, que ya aseguró el liderato de la llave con seis puntos. Costa de Marfil marcha en la segunda posición con tres unidades, mientras que Curazao alcanzó su primer punto y mantiene opciones matemáticas de avanzar.

La tercera y última fecha del Grupo E se disputará el próximo 25 de junio con horarios simultáneos. Ecuador enfrentará a Alemania en Nueva York con la obligación de ganar para conservar posibilidades de clasificación. Al mismo tiempo, Curazao buscará otro resultado histórico cuando se mida ante Costa de Marfil en Filadelfia.

La presión ahora recae sobre la selección ecuatoriana, que afrontará uno de los desafíos más exigentes de la fase de grupos. Un triunfo ante la potencia europea representa la única vía clara para seguir con vida en la Copa del Mundo.