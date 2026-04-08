Las casas de apuestas ya han perfilado a los cinco grandes favoritos para conquistar la Copa del Mundo de 2026, y los nombres no sorprenden: Brasil, Argentina, Francia, Alemania y España. Estas selecciones concentran las cuotas más bajas y son consideradas las principales candidatas al título por su historia, talento y actualidad.

Brasil encabeza la lista gracias a su tradición ganadora y a la nueva generación de futbolistas que mezcla velocidad y técnica. Con figuras como Vinícius Jr. y Rodrygo, la "Canarinha" mantiene intacto su prestigio y se presenta como uno de los equipos más sólidos en las predicciones de las casas de apuestas.

Lee también Jorge Campos y su legado animado en los Super Campeones

Argentina, campeona en 2022, aparece como otro de los favoritos. Con Lionel Messi aún como referente y un ataque que incluye a Lautaro Martínez y Julián Álvarez, la albiceleste conserva la etiqueta de potencia vigente.

Francia, finalista en 2022 y campeona en 2018, completa el podio de favoritos. Con Kylian Mbappé como líder y una plantilla con gran profundidad, los galos son considerados una amenaza constante. Alemania, por su parte, busca recuperar protagonismo tras años de irregularidad, pero su historia de cuatro títulos mundiales y la irrupción de jóvenes talentos como Jamal Musiala la mantienen en el radar de las apuestas.

Lee también El Chiringuito lleva la Liga MX a España y transmitirá el Chivas ante Puebla

España cierra el grupo de cinco favoritos. La campeona de 2010 confía en una generación emergente encabezada por Pedri, Gavi y Lamine Yamal, que promete devolverle el brillo perdido. Su estilo de posesión y talento joven la colocan como una de las selecciones más atractivas de cara al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.