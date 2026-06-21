España afronta un compromiso clave este domingo 21 de junio cuando se mida ante Arabia Saudita en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta y representa una oportunidad para que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente despeje las dudas que surgieron tras su inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut.

El resultado ante la selección africana generó cuestionamientos sobre el nivel actual de España. La falta de contundencia ofensiva y la dificultad para romper un planteamiento defensivo provocaron críticas y análisis sobre las aspiraciones reales de la Roja en la Copa del Mundo.

Lee también Estrella de Paraguay se roba el reloj del árbitro en pleno partido de Copa del Mundo

Consciente de la importancia del duelo, el técnico español dejó clara la exigencia que enfrenta su equipo. "Un día no estás bien y cualquier selección te pasa por encima y te gana. Mañana tenemos que dar nuestra mejor versión", señaló Luis de la Fuente durante la conferencia previa al encuentro.

Para este compromiso, España podría contar con una mayor participación de Lamine Yamal, una de las figuras jóvenes más destacadas del plantel.

Además, el defensor Pau Cubarsí también destacó la necesidad de elevar el nivel competitivo del equipo. "Tener más garra y ambición de cara al gol, dar velocidad al balón para cansar al rival y jugar con más intensidad", expresó el zaguero.

Del otro lado estará una Arabia Saudita que dejó una grata impresión en su estreno tras rescatar un empate 1-1 ante Uruguay. El conjunto dirigido por Georgios Donis apostará nuevamente por un esquema defensivo sólido para intentar neutralizar el control de balón español.

"E os últimos días hemos trabajado el bloque bajo para tener una formación defensiva más sólida ya que jugaremos ante un rival que siempre tiene la pelota", afirmó el entrenador saudita.

Uno de los hombres a seguir será Mohammed Al-Owais, arquero que brilló ante Uruguay y que ya sabe lo que significa convertirse en protagonista frente a selecciones de primer nivel.

¿Cuándo y dónde ver el España vs Arabia Saudita?

El partido entre España y Arabia Saudita comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible a través del pase mundialista de ViX, además de Canal 5, TUDN y Azteca 7, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.