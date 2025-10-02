El presidente estadounidense Donald Trump recibió el miércoles un recordatorio de que la FIFA, y no ningún gobierno, es quien decide en última instancia qué ciudades albergarán los partidos de la Copa Mundial 2026.

Trump sugirió la semana pasada que podría declarar ciudades "no seguras" para el torneo de fútbol de 104 partidos el próximo verano, y alterar un plan detallado de sedes que la FIFA confirmó en 2022. Este plan incluye estadios de la NFL cerca de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos, más tres en México (y dos en Canadá, tienen contratos con la FIFA, que enfrentaría importantes problemas logísticos y legales para realizar cambios en los ocho meses antes del inicio el 11 de junio.

“Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones”, dijo el vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, el miércoles en una conferencia de negocios deportivos en Londres.

El presidente canadiense de la CONCACAF, organismo regional de fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, manifestó que el deporte es "más grande" que cualquier debate político actual.

“Con todo respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol es más grande que ellos y el fútbol sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus eslóganes. Esa es la belleza de nuestro juego, que es más grande que cualquier individuo y más grande que cualquier país”, señaló Montagliani en una entrevista en el escenario.

Los comentarios de Trump la semana pasada fueron en respuesta a una pregunta sobre las ciudades del Mundial que se oponen a sus medidas enérgicas contra la inmigración y el crimen.

“Si creo que no es seguro, lo moveremos”, señaló el presidente de Estados Unidos en la Oficina Oval.

Trump también se refirió a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: "Cualquier ciudad que vaya a ser incluso un poco peligrosa para la Copa Mundial, la moveremos un poco. Pero espero que eso no suceda".

La Copa Mundial y los Juegos Olímpicos dependen de los gobiernos de las naciones anfitrionas en todos los niveles para compromisos por valor de cientos de millones de dólares en seguridad, procesamiento de visas y aplicación de la ley. Los últimos cuatro anfitriones de la Copa Mundial masculina fueron Qatar, Rusia, Brasil y Sudáfrica.

Trump tiene una estrecha relación de trabajo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien es un visitante regular de la Casa Blanca. Infantino no ha comentado públicamente sobre el tema de las ciudades que se consideran demasiado peligrosas para albergar partidos en el torneo de 48 equipos que se extiende hasta el 19 de julio.