El sistema de revisión de video (FSV) que, según la FIFA, es una “versión simplificada” del VAR, tendrá en el Mundial Sub 20 Chile 2025 su prueba más importante al tratarse de la máxima competición de la FIFA después de una Copa del Mundo.

Antes de su puesta en marcha en los cuatro estadios de las ciudades de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca que albergarán el torneo, FIFA ya lo había probado en la Copa Juvenil Blue Stars de la FIFA y en el Mundial Femenino en Colombia, ambos en 2024.

Se trata de un sistema manejado a nivel de campo por menos personas que el VAR, que podrán revisar jugadas que puedan incidir en el curso del partido, como una anotación o un gol anulado, una falta de penalti o una tarjeta roja directa.

Serán los entrenadores de los equipos quienes soliciten a los jueces, haciendo uso de una tarjeta verde que deben mostrar al cuarto árbitro, la revisión de aquella jugada en la que consideren que el árbitro principal no ha acertado y tendrán un límite de dos peticiones.

Si la decisión es correcta para el estratega, su tarjeta verde se le regresara. Cada equipo tiene derecho a dos tarjetas verdes por partido; en caso de tiempos extras, cada selección recibirá una extra.

La idea de FIFA es ofrecer una alternativa a aquellos países que solicitaron poder ofrecer un apoyo tecnológico a sus árbitros de una forma más económica que el VAR, instrumento que ya se utiliza en más de 200 competiciones de 65 federaciones.

¿Qué selección ya usó la tarjeta verce?

El director técnico noruego Bjorn Johansen fue determinante en la victoria de los nórdicos por 1-0 ante Nigeria al solicitar mediante la novedosa tarjeta verde la revisión de una clara mano del zaguero Ahmed Akinyele que el árbitro estadounidense Joe Dickerson había ignorado.

El capitán noruego Rasmus Holten convirtió el tiro penal a los 9 minutos para anotar el único gol del partido y colocar a Noruega en lo más alto del grupo F junto a Colombia.

