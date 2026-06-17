Harry Kane asegura que Inglaterra es "un gran equipo", tras derrotar a Croacia

Inglaterra comenzó de gran manera su participación en el Mundial 2026 y se llenó de ilusión para encarar el resto del torneo.

Con una sólida victoria (4-2) sobre Croacia, los Tres Leones demostraron que serán unos de los principales candidatos a levantar la Copa del Mundo.

Harry Kane, autor de dos de la cuatros anotaciones inglesas, habló después del triunfo y reconoció sentirse satisfecho con el funcionamiento de su equipo.

“Hemos esperado mucho tiempo por este juego, así que salimos a tratar de desplegar nuestro mejor futbol. Tuvimos un plan para cada situación y vamos a seguir trabajando [porque] queremos llegar a nuestro máximo nivel lo más rápido posible. Por supuesto fue un gran día; ahora, hay que recuperamos y pensar el siguiente juego”, declaró en zona mixta.

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¡GOOOLLL GOOOOLLL GOOLLLL DE KANEEE! 🔥🔥 ¡LLEGÓ EL DOBLETEEE! 😮‍💨😮‍💨 El remate de Kane es buenooo y los ingleses se ponen arriba 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/0zT4gUnQBw — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 17, 2026

El delantero británico valoró el “gran nivel” en el que se encuentran sus compañeros y el esfuerzo que hicieron en su debut en esta edición del Mundial, pero prefiere no pensar tanto en el futuro y enfocarse en su próximo rival: Ghana.

“Tratamos de jugar de la mejor manera, hemos hecho un gran trabajo, para ser honesto, y ganamos el primer partido. Pienso que jugamos en un nivel realmente alto, demostramos que somos un gran equipo. Confiamos en el proceso y vamos a ver que pasa en el torneo”, expresó.

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Respecto a convertir dos anotaciones en la Copa del Mundo, el futbolista del Bayern Múnich aceptó sentirse contento y aseguró que ofrecerá su mejor versión porque es consciente de sus “fortalezas” y no va a especular con lo que ofrezca.

“En un torneo tan asombroso, es realmente espectacular marcar. Me siento bien física y mentalmente, he alcanzado el nivel más alto de mi carrera y, dentro del terreno de juego, haré lo mejor posible, quiero seguir en esta forma y voy a jugar lo mejor que pueda en ambas áreas, quiero ayudar en todo al equipo”, se comprometió Harry Kane.