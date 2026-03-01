Luego de meses de espera y gran expectativa, la Copa del Mundo de la FIFA llegó a México, una de las tres sedes del torneo que está por comenzar.

Con una ceremonia de gran nivel, el trofeo —que han levantado algunas de las máximas estrellas del futbol mundial— aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un evento donde Hugo Sánchez fue invitado especial.

El histórico jugador del Real Madrid y de la Selección Mexicana no pudo ocultar su emoción por formar parte de una ocasión tan especial y significativa para el país.

Sánchez, considerado una de las máximas figuras del futbol mexicano, compartió en sus redes sociales su participación en el evento mediante una fotografía que se volvió viral de inmediato, al aparecer el mítico número nueve junto al trofeo.

“Fui invitado a la llegada a México de la Copa del Mundo de la FIFA, que a partir de este viernes inició una gira de 26 días por diez ciudades de nuestro país”, escribió el canterano de Pumas, hoy dedicado a la labor de comentarista.

Hugo Sánchez comparte una memorable foto con la Copa del Mundo de la FIFA

HUGO SÁNCHEZ Y SU PARTICIPACIONES EN MUNDIALES

La trayectoria mundialista de Hugo Sánchez comenzó de manera precoz en Argentina 1978, cuando con apenas 19 años se convirtió en el futbolista más joven de aquella edición. En ese torneo, el atacante mexicano disputó los tres partidos de la fase de grupos ante Túnez, Alemania y Polonia, mostrando destellos del instinto goleador que después lo convertiría en leyenda, aunque México quedó eliminado sin victorias.

Ocho años más tarde, ya consolidado como figura en Europa, Sánchez llegó a México 1986 como la gran estrella del Tri y uno de los delanteros más temidos del momento. En el partido inaugural ante Bélgica marcó su único gol en Copas del Mundo, pero también vivió momentos amargos, como el penal fallado frente a Paraguay que pudo cambiar el rumbo del torneo.

Su última aparición se dio en Estados Unidos 1994, donde únicamente participó en el duelo contra Noruega, cerrando así un ciclo mundialista de tres ediciones, ocho partidos y un legado complejo