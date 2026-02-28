Una de las novelas más grandes en torno a la Selección Mexicana está bajo los tres palos. Y es que entre Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón y Raúl 'Tala' Rangel, se han peleado por ver quien será el titular de Javier Aguirre en el Mundial 2026.

Ahora, una voz autorizada de la portería, Oscar 'Conejo' Pérez, dio su opinión respecto a quién debería saltar a la cancha para la justa mundialista.

El Conejo Pérez tendrá un cargo político como nuevo director del Instituto Hidalguense del Deporte. Foto: Imago7

¿Qué dijo el Conejo Pérez sobre los porteros de la Selección Mexicana?

“Si me dices que hay que elegir hoy, yo veo a Raúl (Rangel) más asentado, se está consolidando más, está manteniendo un nivel. Yo creo que él puede estar (como titular)”, declaró en una reciente breve entrevista.

El “Conejo” Pérez pone su fichita en Raúl “Tala” Rangel para ser el portero titular del Tri en la Copa del Mundo pic.twitter.com/PxaowBSDAl — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 27, 2026

Sin embargo, el exportero de Cruz Azul también destacó el trabajo que hacen Malagón, y 'Paco Memo', y aseguró que no se pueden destacar de la contienda.

Esta misma controversia únicamente terminará cuando el Vasco revele la alineación titular del juego inaugural ante Sudáfrica, ya que el debate ha perdurado por varios meses, incluso Carlos Acevedo se unió por un momento, aunque todo parece indicar que ya se ha descartado al guardameta del Santos Laguna.