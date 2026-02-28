El 11 de junio del presente año, la Selección Mexicana enfrentará, justo como en el Mundial de 2010, a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.

Partido que será vital para Javier Aguirre y sus futbolistas, ya que muy probablemente marcará la pauta del Tri para el resto del torneo.

Ante esta situación, el técnico mexicano, Miguel 'Piojo' Herrera, se animó a dar el once titular, que según él, debe salir a la cancha del estadio Banorte ante la selección africana.

Miguel Herrera se sinceró luego de no clasificar a Costa Rica al Mundial 2026: “Me dolió muchísimo porque tenía ilusión” / FOTO: Imago7

¿Qué dijo el Piojo Herrera sobre la Selección Mexicana?

Herrera, quien además estuvo al frente del Tri en Brasil 2014, comentó en el programa de TUDN 'Faitelson sin censura', los once jugadores que deberían iniciar contra Sudáfrica.

En la defensa, el Piojo saldría así:

Raúl 'Tala' Rangel

Richard Ledezma

Johan Vázquez

César Montes

Jesús Gallardo

Raúl "Tala" Rangel con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

Pasando al mediocampo, el extécnico de Costa Rica escogió a:

Edson Álvarez

Gilberto Mora

Álvaro Fidalgo o Marcel Ruiz

Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora Foto: Imago7

Finalmente, el ataque estaría conformado por:

Raúl Jiménez

Alexis Vega

Roberto 'Piojo' Alvarado

Como se puede apreciar, el esquema del entrenador mexicano es un tradicional 4-3-3. Ya se verá si su predicción termina por coincidir con lo que saque el Vasco el próximo 11 de junio.