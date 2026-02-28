La Federación de Futbol de Irán puso en duda por primera vez la participación de su selección nacional en la , que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá este verano.

El presidente del organismo, Mehdi Taj, declaró que ante la escalada de tensiones entre su país, Estados Unidos e Israel, es “improbable” que Irán pueda pensar con entusiasmo en competir en el Mundial.

Taj señaló que la situación geopolítica y sus efectos en la seguridad y la logística del equipo hacen difícil mantener la ilusión por la cita mundialista, y que la decisión final dependerá de los organismos internacionales del deporte.

Irán ya había asegurado su boleto al Mundial tras una sólida fase de clasificación asiática, y sería su cuarta participación consecutiva en el certamen.

En junio, el combinado iraní debía enfrentar a Nueva Zelanda, Belgica y Egipto en el Grupo G, con dos partidos programados en Los Ángeles y uno en Seattle.

Conoce cuándo se disputarán los juegos del Repechaje de Europa del Mundial 2026 / FOTO: ESPECIAL

En adición a esto, la Pro League iraní fue suspendida hasta nuevo aviso, lo que deja sin actividad el futbol local y se suma un componente a las inquietudes sobre el futuro de la selección.

