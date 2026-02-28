Este sábado las redes sociales explotaron con un video viralizado de Jonathan Espericueta, exjugador de Tigres, quien aseguró que en su etapa como jugador del conjunto regiomontano recibió incentivos económicos de un equipo que con el tiempo, les ganó una final.

El fragmento del video viralizado hizo pensar a los usuarios que Espericueta se refiere a que Tigres "vendió" una final; sin embargo, no se trata de eso.

Lee también Liga MX: ¿Cuántos partidos le restan a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026?

En una entrevista con el podcast 'Promesas Fallidas', al ser cuestionado si le tocó ser parte de un amaño de partido, Espericueta fue contundente.

"En España te daban bonificaciones los equipos de arriba. El Real Madrid le ofrece dinero al Rayo Vallecano si le gana o le empata al Barcelona, pero hablando de amaños, ahorita todo el deporte está amañado, en el futbol un poco más difícil pero tarjetas, saques de esquina, todo está amañado", declaró.

Lee también Esposa de Luis Ángel Malagón lanza sentido y misterioso mensaje en redes sociales: "Nada queda oculto para siempre"

¿TIGRES VENDIÓ UNA FINAL?

Más adelante, quien fuera estrella y campeón del mundo con la Selección Mexicana sub 17 en 2011, reveló una situación que vivió como jugador de Tigres.

"A mí me tocó, no sé si me dejen contarlo pero bueno, ya no estoy dentro del futbol, pero me tocó un equipo que yo estando en Tigres nos dio una bonificación así tal cual te lo estoy diciendo, que luego nos ganó la final muy importante". Esa parte de la entrevista es la que se viralizó en redes sociales, por lo que mucha gente cree que se trata de la final contra Chivas en el Clausura 2017.

Sin embargo, unos minutos más tarde Espericueta confiesa que este equipo "nos incentivó, ahí les va un premio si ganan o empatan a tal equipo porque si gana el otro, pasaban" , lo que da a entender que se trata, seguramente, del River Plate de Argentina.

En 2015, River Plate necesitaba que Tigres derrotara a Juan Aurich en la última jornada de la fase de grupos para poder avanzar a la siguiente ronda. El conjunto mexicano ya estaba clasificado, pero los argentinos necesitaban "el favor" para pasar. Finalmente, las 'Gallinas' los golearon y los humillaron en la final del torneo.