Inglaterra vs Ghana: EN VIVO - Juego OLINE - Jornada 2 - Mundial 2026

Amigos de , llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio de Houston en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Partido crucial para los ingleses liderados por Harry Kane, que con un triunfo, estarían clasificados a los dieciseisavos de final del certamen.

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