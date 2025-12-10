Egipto e Irán, dos naciones de Oriente Medio que persiguen a gays y lesbianas, se han quejado ante la FIFA por un partido del Mundial de futbol masculino en Seattle que se espera celebre el Orgullo LGBTQ+.

Líderes de las federaciones de fútbol de ambas naciones criticaron públicamente la idea de jugar el partido el 26 de junio en el Estadio de Seattle, que los organizadores locales dicen incluirá un “momento único en la vida para mostrar y celebrar a las comunidades LGBTQIA+ en Washington”.

En Egipto, la federación de fútbol publicó un comunicado en internet el martes por la noche diciendo que envió una carta a la FIFA “rechazando categóricamente cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido”.

El Seattle PrideFest, que se celebra en la ciudad desde 2007, está organizado por una organización sin fines de lucro que designó el partido del 26 de junio para los festejos antes de que la FIFA realizara el sorteo del Mundial el viernes.

La FIFA eligió el sábado asignar el partido Egipto-Irán a Seattle en lugar de Vancouver, donde los rivales del mismo grupo Bélgica y Nueva Zelanda jugarán al mismo tiempo.

Los organizadores en Seattle ya han promovido un concurso de arte para el partido, en el que una de las propuestas muestra un sol con bandera arcoíris saliendo sobre el monte Rainier mientras un cangrejo portero va a por un balón de fútbol sosteniendo una taza de café en sus pinzas.

“Con partidos en Juneteenth y el orgullo, podemos mostrar al mundo que en Seattle, todos son bienvenidos. ¡Qué honor increíble!”, escribió en redes sociales Kate Wilson, alcaldesa electa de Seattle.

La FIFA controla sólo los estadios y las zonas oficiales de aficionados en las ciudades sede del Mundial y no debería tener autoridad formal sobre eventos comunitarios como el Seattle PrideFest.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes a la Associated Press y no abordó una pregunta sobre si consideraría cambiar el partido Bélgica-Nueva Zelanda a Seattle.

Respuesta airada en Irán y Egipto

En Irán, donde gays y lesbianas pueden enfrentar la pena de muerte, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, criticó la programación del partido durante una entrevista transmitida en la televisión estatal el lunes por la noche.

Taj dijo que Irán plantearía el tema durante una reunión del Consejo de la FIFA en Qatar la próxima semana. El miembro con más años de servicio del consejo de 37 personas presidido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es el egipcio Hany Abo Rida.

“Egipto y nosotros hemos objetado, porque este es un movimiento irrazonable e ilógico que esencialmente señala apoyo a un grupo particular, y definitivamente debemos abordar este punto”, dijo Mehdi Taj. La televisión estatal confirmó el martes que se enviaría una queja a la FIFA.

La federación de fútbol de Egipto, liderada por Ado Rida, dijo sobre la celebración del orgullo que “rechaza completamente tales actividades, que contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales en la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas”.

Instó a la FIFA a detener la celebración para “evitar actividades que puedan desencadenar sensibilidad cultural y religiosa entre los espectadores presentados de ambos países, Egipto e Irán, especialmente ya que tales actividades contradicen las culturas y religiones de los dos países”.

Irán había amenazado con boicotear el sorteo del Mundial en Washington por quejas sobre cinco de los nueve miembros de su delegación, incluido Taj, que no obtuvieron visas para ingresar a Estados Unidos.

Los iraníes están sujetos a una prohibición de viaje impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump, y en el pasado Estados Unidos ha negado visas a personas vinculadas con la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, como Taj. Irán terminó enviando una delegación más pequeña, incluido el entrenador del equipo.

Las tensiones siguen siendo altas entre Teherán y Washington por el programa nuclear de Irán, particularmente después de que aviones de guerra estadounidenses bombardearan recintos atómicos en el país durante la guerra de 12 días de Israel con la República Islámica en junio. Sin embargo, a diferencia del Mundial de 2022, no está previsto que Irán juegue contra Estados Unidos en los partidos de apertura del torneo.

El dilema de la FIFA

La FIFA corre el riesgo de ser acusada de doble rasero si se pone del lado de las federaciones de los equipos del Mundial sobre la ciudad de Seattle.

En el Mundial de 2022 en Qatar, la FIFA defendió ferozmente el derecho de que los equipos visitantes respetaran plenamente las normas culturales del país anfitrión.

Un grupo de federaciones europeas quería que sus capitanes de equipo usaran un brazalete “One Love” con algunos colores del arcoíris que simbolizaban los derechos humanos y la diversidad, lo que la FIFA y los funcionarios qataríes vieron en parte como una crítica al emirato por criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. Algunos aficionados de Gales tuvieron que quitarse sombreros con arcoíris antes de entrar al estadio.

Qatar también jugará en Seattle en el Mundial, el 24 de junio, contra un oponente europeo que podría ser Italia o Gales.