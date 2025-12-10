La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte del partido amistoso México vs Portugal, pactado para el 28 de marzo de 2026, terminó en un caos digital este miércoles.

Minutos antes de las 9:00 horas, la plataforma colombiana Fanki –responsable de la venta– se desplomó por completo, mostrando el error “503 Service Temporarily Unavailable” o mensajes de mantenimiento improvisado.

Miles de aficionados mexicanos permanecieron varados frente a sus pantallas, sin poder avanzar en la fila virtual.

Tras el aluvión de quejas en redes sociales, Fanki emitió un comunicado oficial, donde se anunció la suspensión de la venta de boletos

¿Qué fue lo que informó la plataforma Fanki tras su colapso?

"Queremos informar a toda la comunidad que, durante el proceso de apertura de la preventa para el partido México vs Portugal, detectamos un volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad de nuestra plataforma.

"Minutos antes de habilitar la venta, nuestro equipo identificó esta actividad anómala y, por protocolos de protección y seguridad, tomamos la decisión de detener la operación y deshabilitar temporalmente la página".

La empresa aseguró que la suspensión fue para "garantizar una experiencia segura, justa y estable" y anunció que reactivarán la venta de forma gradual: "iremos restableciendo la plataforma de forma gradual y abriendo la venta por etapas, con el fin de proteger la integridad de las transacciones y garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder de manera segura".