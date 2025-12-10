El sueño de muchos iraníes de asistir al Mundial 2026 se ha derrumbado antes de comenzar. La Federación iraní del deporte rey admitió que Estados Unidos no otorgará visados a quienes viven en Irán y que incluso algunos jugadores podrían quedar fuera de la cita mundialista.

Desde que Irán conoció el viernes pasado a sus rivales en el Mundial, que se celebrará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, Canadá y México, muchos estaban haciendo planes para vivir de cerca el espectáculo.

Sin embargo, un día después se llevaron una desilusión al darse a conocer que Irán jugará sus tres partidos de la fase de grupos en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y Seattle, y que, debido a cuestiones consulares, la posibilidad de hacerse presente en el espectáculo mundial es casi nula, ya que Irán figura entre las naciones con veto migratorio del presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mahdi Taj, a quien le fue denegada la visa para asistir al sorteo del Mundial, confirmó la noticia.

“Los iraníes residentes en el país probablemente no recibirán visados para asistir a los partidos que la selección dispute en Estados Unidos”, afirmó.

El anuncio cayó como un jarro de agua fría entre los apasionados del deporte rey en Irán.

“Estoy decepcionado. Llevo meses calculando los gastos del viaje y pensaba que, por tratarse del Mundial, sería más fácil conseguir el visado de Estados Unidos”, lamenta Amir Hosein, de 38 años, quien había quedado con varios amigos iraníes residentes en Los Ángeles.

Hamid, otro fan de 45 años, relata sus recuerdos del anterior Mundial de Qatar, cuando tuvo la oportunidad de acompañar a su selección en la disputa contra Inglaterra: “Fue una experiencia única. Quería ir a Estados Unidos también, ya que creo que es muy probable que la selección pueda pasar a dieciseisavos o incluso octavos por primera vez”.

Irán se encuentra en el Grupo G del Mundial, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y los aficionados consideran que se puede hacer historia y pasar por primera vez a la fase eliminatoria del la Copa del Mundo.

“Podemos vencer a Nueva Zelanda y Egipto”, dice Ehsan, de 29 años, quien trabaja como fisioterapeuta en un club de futbol iraní.