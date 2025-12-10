Apenas 24 horas duró la ilusión regiomontana. Tras el pasado sorteo del Mundial 2026 se había especulado que Países Bajos jugaría en el Estadio BBVA para la fase de grupos, pero un día después del evento de la FIFA se confirmó que la Naranja Mecánica jugaría sus tres partidos en Estados Unidos: Dallas, Houston y Kansas City.

Y es que hay que recordar que todas las sedes sabían desde el principio que las asignaciones eran provisionales y se ajustarían de acuerdo a las necesidades de la organización del certamen.

Entre las consideración que se tomaron en cuanta en la FIFA para determinar la sede donde jugarían determinadas selecciones obedecieron a situaciones climáticas, horarios de televisión y ventajas comerciales.

¿Cuáles fueron los motivos que impidieron que Países Bajos jugaran en el BBVA?

Y así como sucedió con selecciones como la de Países Bajos, donde uno de los factores determinantes fue el económico.

Y es que se especula que Países Bajos llenará estadios con mucho mayor aforo que el Gigante de Acero: AT&T Stadium (Dallas Cowboys, 80 mil), NRG Stadium (Houston Texans, 72 220) y GEHA Field at Arrowhead (Kansas City Chiefs, 76 416), frente a los 53 529 del BBVA.

El clima también jugó en contra de que los Países Bajos llegarán a la ciudad regiomontana. El debut naranja ante Japón estaba programado a las 14:00 horas de México, horario ideal para audiencias de ambos países, pero en junio en Monterrey la temperatura puede superar los 35 grados centígrados.

Dallas, con techo retráctil, garantiza comfort y espectáculo. El segundo duelo (11:00 hora local, 18:00 en Europa) se mudó al domo de Houston por la misma razón.

Solo el cierre ante Túnez, a las 17:00, permitió quedarse al aire libre en Kansas City.

México ofreció horarios nocturnos desde las 21:00 hasta las 22:00 horas, y Japón sí jugará de noche en Monterrey contra Túnez, al igual que Sudáfrica ante Corea del Sur.