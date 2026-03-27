Jamaica superó su primera prueba en el Repechaje Mundialista de Guadalajara y ya está a 90 minutos de clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Con solitaria anotación de Bailey Cadamarteri, los Reggae Boyz derrotaron (0-1) a Nueva Caledonia en el estadio Akron y avanzaron a la final de la Repesca Intercontinental.

El centrodelantero jamaicano no desperdició un regalo del portero calediano y estuvo atento para mandar el balón al fondo de las redes.

Sobre su gol y el partido que ofreció y que permitió que su selección continúe su aventura de regresar a un Mundial, luego de 90 años, el joven atacante del Wrexham lo calificó como “una gran sensación”.

“Definitivamente, debe estar ahí arriba. Diría que cada juego es tan importante como el otro, pero este, definitivamente, debe estar como uno de los más importantes [porque] nos ha reservado un boleto en la final y, con suerte, podremos tener una buena actuación contra Congo y llegar a la Copa del Mundo”, declaró.

Bailey Cadamarteri no dejó pasar la oportunidad de aplaudir la actuación de los caledonios y reconoció que no los enfrentaron sintiéndose superiores.

“Todo el respeto para Nueva Caledonia, ellos tienen algunas buenas individualidades, son un buen equipo. No vinimos al juego pensando que éramos mejores, vinimos con la cabeza fría y, al final, logramos hacer el trabajo”, resaltó.

Por su parte, el director técnico de Jamaica, Rudolph Speid, habló sobre el triunfo que consiguieron en el estadio Akron y aceptó sentir “una mezcla de las cosas” luego de que se escuchara el silbatazo final. Al igual que su jugador, valoró la actuación de su rival.

“Crédito para ellos, lucharon por cada pase, cada posesión y defendieron la portería con sus vidas; ese el tipo de pelea que pensé que presentarían. No llegas tan lejos sin haber sido bueno, tienen calidad y pienso que jugaron muy bien como equipo”, puntualizó.

Acerca de su oponente en final del Repechaje Mundialista, el timonel jamaicano prefiere mantener los pies en la tierra y acepta que será difícil de superar, por lo que considera que el juego será “muy interesante”.

“No nos ilusionamos [porque] sabemos lo que ofrece Congo, es un mucho mejor equipo; son como nosotros: atléticos, rápido, poderosos y tienen jugadores de máxima calidad por todo el mundo”, detalló.