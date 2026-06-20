Una de las imágenes que más ha llamado la atención en el arranque de la Copa del Mundo ha sido la de la afición japonesa limpiando las gradas tras cada partido, un gesto tan inesperado como admirable que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Lejos de ser una acción aislada, esta muestra de civismo se ha convertido en una constante y, en su paso por México, todo apunta a que volverá a repetirse.

Los seguidores nipones, que han acompañado a su selección para disputar el histórico partido número 1000 de las Copas del Mundo ante Túnez en Monterrey, han dejado claro que su compromiso no termina con el silbatazo final.

Desde días previos al encuentro, comunicaron su intención de permanecer en el estadio para realizar una limpieza organizada, tal como lo han hecho en otras sedes mundialistas.

Para lograrlo, los aficionados solicitaron al gobierno local un total de 10 mil bolsas de basura, una petición que fue bien recibida e incluso superada por las autoridades, que decidieron apoyar la iniciativa.

En la previa del encuentro, ya era posible observar a grupos de seguidores japoneses repartiendo las bolsas entre ellos, y también compartiéndolas con aficionados mexicanos que se sumarán al esfuerzo.

La escena no solo refleja la disciplina y valores de la cultura japonesa, sino que también ha generado un efecto contagio en los mexicanos, quienes han mostrado su amor por la cultura japonesa en caravanas rumbo al inmueble.