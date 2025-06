El estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, estaría buscando una excusa para dejar en la banca a Luis Ángel Malagón, portero de las “Águilas” del América que se ha consolidado como referente en el combinado nacional.

A unos días para que suene el silbatazo inicial en la Copa Oro, el “Vasco” estaría en la búsqueda del más mínimo error para sentar a Malagón porque su forma de juego no lo convence del todo. Así lo aseguró el narrador de TUDN, Andrés Vaca.

“Javier Aguirre está esperando que Malagón se equivoque. Que tenga una mala actuación para tener razones para sentarlo de cara a la Copa Oro. De plano, no le gusta Malagón” aseveró Vaca para los micrófonos del podcast Cuadro A.

Si bien Malagón le ha inspirado mayor confianza a la afición mexicana que Guillermo Ochoa y Raúl "Tala" Rangel, Aguirre no comparte el pensamiento. Simplemente no le gusta.

“No le gusta cómo juega con los pies. Que ojo, ninguno de los que está en el futbol mexicano maneja bien los pies. No le gustan sus salidas y no le da seguridad. No le gusta nada al 'Vasco' Aguirre… Su altura tampoco y está buscando una razón para sentarlo”, continuó el narrador.

Las declaraciones de Andrés Vaca se dieron a tan solo unos días de que la Selección Mexicana dé el primer paso en su camino por la Copa Oro, donde tendrá como rival a República Dominicana.

Y más abrumante, la portería de México continúa como una incógnita a 364 días de distancia para el Mundial de 2026.

Lee también David Faitelson revienta a Javier Aguirre por negarse a hablar de los conflictos en Los Ángeles: “Pensaba que era más inteligente”

Guillermo Ochoa buscará quitarle la titularidad a Luis Malagón en la Selección Mexicana. Foto: Imago7

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana?

Una vez que, este sábado, caiga la noche en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, la Selección Mexicana se dará cita para disputar su primer partido en la Copa Oro.

Sábado, 14 de junio

México vs República Dominicana | 20:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Lee también Santiago Giménez promete que la Selección Mexicana será campeona; "Cien por ciento", asegura