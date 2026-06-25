La historia del arbitraje mexicano sumará este jueves una página inolvidable. Katia Itzel García debutará como árbitra central en una Copa del Mundo varonil cuando dirija el encuentro entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F del Mundial 2026.

Con su participación, la colegiada nacida en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992 se convertirá en la primera mexicana en impartir justicia en un partido masculino de la máxima competencia de selecciones.

Lee también Mateo Chávez revela que marcar en una Copa del Mundo era un sueño " que quería vivir"

Además, García ingresará a una lista exclusiva al convertirse en la tercera mujer que dirige un encuentro mundialista varonil. Antes de ella lo consiguieron la francesa Stéphanie Frappart, quien arbitró el duelo entre Alemania y Costa Rica en Qatar 2022, y la estadounidense Tori Penso, que tuvo actividad en esta edición del torneo.

¿Cuándo y dónde ver a la árbitra mexicana como juez central en el Mundial 2026?

El compromiso se disputará a las 17:00 horas en el Estadio de Kansas City, escenario desde el que millones de aficionados alrededor del planeta seguirán un acontecimiento que trasciende el resultado deportivo.

Para este compromiso contará con un equipo de apoyo de alto nivel. En una de las bandas estará la mexicana Sandra Ramírez, mientras que el español José Enrique Naranjo ocupará la otra asistencia. El paraguayo Juan Gabriel Benítez desempeñará la función de cuarto árbitro.